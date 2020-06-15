Боеприпас "норовил" отвалиться прямо в воздухе, и его сняли с производства

В США уже год как остановлено производство высокоточной бомбы Small Diameter Bomb II для F-35 из-за технической проблемы. Самолет мог просто взорваться в воздухе на собственном боеприпасе.

Как пишет Defense News со ссылкой на официального представителя ВВС, капитана Джейка Бейли, бомбы перестали сходить с конвейера в июле прошлого года. И только в июле нынешнего с одобрения правительства США производство может быть возобновлено.

Однако задержки поставок сыграли с F-35 злую шутку, и Raytheon пришлось модернизировать около 600 уже готовых бомб, переданных в ВВС и ВМС.

Проблема с SDM-II заключалась в том, что крепления для бомбы выходили из строя из-за вибрации в течение многочасовых полетов. Комиссия пришла к выводу, что неисправность угрожает безопасности самолета и пилота. В итоге пришлось разрабатывать новую конструкцию, а пандемия коронавируса сильно затормозила этот процесс.