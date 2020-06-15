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Украина готовит армию для противостояния России

Украина готовит армию для противостояния России
Фото:facebook.com/MinistryofDefence.UA
Вооруженные силы переоснастят специально для похода на Москву в составе НАТО

На Украине решили переоснастить армию для противостояния России. Об этом говорится в программе работы правительства, которая уже отправлена на утверждение в Верховную Раду. Выдержки из нее приводит РИА "Новости".

В частности, в ней говорится, что Москва нарушает нормы международного права в Донбассе и "оккупировала" Крым. При этом утверждается, что это сдерживает развитие экономики Украины.

Авторы программы предлагают системные инвестиции в укрепление обороноспособности Украины, а также модернизировать ВСУ под стандарты НАТО.

Вместе с тем, отмечается, что Киеву необходимо наладить с Москвой диалог для решения вопроса по Донбассу и Крыму.

Стоит отметить, что на Украине после 2014 года никогда и не скрывали, что готовят свои войска для противостояния России. Так, крылатая ракета "Нептун" создавалась для уничтожения российских кораблей, а РСЗО "Ольха" для сухопутных операций. Вдобавок, Украина модернизировала танк Т-80УД до уровня Т-84 "Оплот". Идет обновление, хоть и не без хищений, истребительного парка ВВС Украины.

Александр ИЛЬИН

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