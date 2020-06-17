Военные выложили видео сопровождения над Тихим океаном

Минобороны показало кадры полета четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вблизи берегов Аляски, где их сопровождали американские истребители F-22 Raptor. Сообщается, что полет проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана и продолжался 11 часов.

На кадрах, опубликованных в "Ютуб" ведомства, видно, что часть F-22 летят с подвесными баками, а вот ракет "воздух-воздух" на внешних узлах нет, поэтому скорее всего, они находятся во внутренних отсеках истребителей. Один из "Хищников" подлетел достаточно близко, однако пилота все равно разглядеть трудно из-за "тонированного" фонаря.