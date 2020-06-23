Нью-Дели опасается Китая, у которого тоже есть "Триумф" и "Фланкеры"

Индия хочет ускорить поставки С-400, а также истребителей Су-30МКИ и МиГ-29 на фоне обострения конфликта в Китае.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники, этот вопрос будет обсуждаться в Москве при участии министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Накануне он прибыл российскую столицу, где станет одним из почетных гостей на Параде Победы.

По данным индийской газеты The Economic Times, поставки вооружения Сингх будет обсуждать с российским коллегой Сергеем Шойгу, а также вице-премьером Юрием Борисовым, который курирует вопросы ВПК. Ранее издание сообщало, что Нью-Дели хочет срочно купить 21 истребитель МиГ-29 на замену устаревшим МиГ-21.

Кроме того, ожидается поставка 12 Су-30МКИ. Эти самолет составляют костяк истребительной авиации Нью-Дели, до этого были поставлены 272 истребителя.

Что касается С-400, то эти системы должны заменить устаревшие С-125 "Печора" и "Оса-АКМ". Россия – не единственная страна, у которой Нью-Дели покупает комплексы ПВО. У Израиля индийцы покупают "Барак-8" и "Спайдер", ЗРК "Акаш". В феврале стало известно и о грядущих поставках американских систем IADWS на сумму $2 млрд.

Индия покупает пять полков С-400 за $5,43 млрд. Вице-премьер Юрий Борисов в сентябре прошлого года озвучивал срок выполнения контракта – 18-19 месяцев.

Китай стал первым зарубежным покупателем С-400 и приобрел два полковых комплекта соответственно в 2018 и 2019 годах.