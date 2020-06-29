По какой-то причине РПК с уникальными сошками не пошел в производство

"Калашников Media" показал экспериментальный образец ручного пулемета Калашникова, который так и не пошел в серию. Его главной особенностью стала конструкция сошек: их основание крепилось над стволом, поэтому если поверхность была неровной, стрелок мог легко выровнить прицел. Как подчеркнул начальник отдела фондов военно-исторического музея артиллерии Рсулан Чумак, все это было сделано для улучшения и точности пулемета.

Кроме того, на рассекревченном прототипе нет характерной "бороды" на цевье, которая есть на других автоматах и пулеметах Калашникова. Кроме того, прототип получил откидной наплечник, чтобы пулемет из-за отдачи не прыгал вверх или вниз.

Без магазина РПК весит порядка 5 килограммов, разработан пулемет под патрон 7,62 мм.

Прототип оснащен барабанным магазином на 70 патронов, также возможно использования рожка от АК-47. Год разработки данного образца не указывается, но вероятно, это конец 50-х – начало 60-х годов.