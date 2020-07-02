КБ "Луч" хотят сделать дрон не хуже, чем у Израиля и США

Успехи турецких беспилотников в Сирии и Ливии вдохновили Украину на создание новых беспилотников. Конструкторское бюро "Луч" разрабатывает собственный ударный беспилотник "Сокол-200". Об этом в интервью Security Talks заявил генеральный директор КБ Олег Коростелев.

По его словам, составляющие аппарата уже готовы. Это ракета, оптико-прицельные станции с лазерной системой наведения, их просто нужно будет поставить на беспилотник. А спроектировать БПЛА, как подчеркнул Коростелов, для КБ "Луч" не проблема.

"Сокол-200" сможет нести четыре ракеты по 50 кг каждая. БПЛА сможет находиться в воздухе примерно сутки и летать со скоростью 150-250 км/час. Глава КБ сказал, что они уже готовы показать макет дрона, а принять на вооружение аппарат можно в течении полутора лет.

"Сокол-200" КБ "Луч" ставит в один ряд с американским Predator и израильским "Гермесом", однако пока аппарат есть только на бумаге.