Создатели ракеты-"убийцы" Крымского моста решили спроектировать беспилотник

Создатели ракеты-"убийцы" Крымского моста решили спроектировать беспилотник
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo/Lt Col Leslie Pratt
КБ "Луч" хотят сделать дрон не хуже, чем у Израиля и США

Успехи турецких беспилотников в Сирии и Ливии вдохновили Украину на создание новых беспилотников. Конструкторское бюро "Луч" разрабатывает собственный ударный беспилотник "Сокол-200". Об этом в интервью Security Talks заявил генеральный директор КБ Олег Коростелев.

По его словам, составляющие аппарата уже готовы. Это ракета, оптико-прицельные станции с лазерной системой наведения, их просто нужно будет поставить на беспилотник. А спроектировать БПЛА, как подчеркнул Коростелов, для КБ "Луч" не проблема.

"Сокол-200" сможет нести четыре ракеты по 50 кг каждая. БПЛА сможет находиться в воздухе примерно сутки и летать со скоростью 150-250 км/час. Глава КБ сказал, что они уже готовы показать макет дрона, а принять на вооружение аппарат можно в течении полутора лет. 

"Сокол-200" КБ "Луч" ставит в один ряд с американским Predator и израильским "Гермесом", однако пока аппарат есть только на бумаге.

Андрей ШЕРЫХАНОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Россиянина приговорили за шпионаж в пользу Германии

Военный эксперт передавал за рубеж секретные данные ФСБ

Диспетчеры предотвратили "таран" самолетов над Ростовом

Воздушные суда "развели" в последний момент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей