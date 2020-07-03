Сейчас в Пентагоне могут только мечтать о вооружении времен холодной войны

После того как Россия и США расторгли договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ядерный конфликт на территории Европы стал вполне реален. Американцы регулярно тестируют новейшие ядерные бомбы В-61-12 и отправляют B-1B с крылатыми ракетами AGM-158 к российским границам. Москва отвечает бомбардировщиками Ту-95С и "Искандерами" в Калининградской области.

Сейчас американцы жалуются на дефицит дальнобойных ракет, вроде AIM-54A Phoenix. После 1991 года в США даже не предполагали, что Москва захочет взять реванш в холодной войне. Поэтому некоторые разработки Штатам приходится создавать заново, вроде ракет средней дальности.

В 70-е годы с вооружением был полный порядок. Ядерная война между СССР и США была все же намного реальнее, чем сейчас. И отдельного внимания заслуживает ракета класса "воздух-земля" ASALM с термоядерной боевой частью W69 мощностью 200 килотонн. Работа над ней была практически закончена в конце 70-х, однако проект "завернули", а на базе ракеты, чем-то напоминающей летающего кита, сделали AGM-69 SRAM опять же, боевой частью W69.

У этих ракет была одна задача – уничтожать советские средства ПВО, расчищая дорогу стратегическим бомбардировщикам, которые должны были стирать города с лица Земли. Однако, как пишет журнал The Drive, у этих ракет была и другая задача – сбивать советские самолеты ДРЛО, такие как Ту-126 или более современный А-50. Именно они занимаются нацеливанием истребителей и перехватчиков, поэтому их в штабе ВВС США хотели убрать в первую очередь.

AGM-69 вооружались В-52, B-1B, а также FB-111 с изменяемой стреловидностью крыла. Ракета летела со сверхзвуковой скоростью 3 Маха и дальностью 160 км. По данным The Drive, ASALM должна была стать еще быстрее, разгоняясь до 4,5 Маха и обладать еще большей дальностью – до 480 км. Ракета не обладала стелс-технологиями, но ее было бы крайне трудно перехватить из-за огромной скорости. Во время одного из тестов ракета вообще разогналась до рекордных 5,5 Махов, то есть фактически гиперзвуковой скорости.

Но ASALM по разным причинам так и пошла в серию. В США продолжились работы над крылатыми ракетами большой дальности, лучшей из которых стала AGM-129 ACM . Именно их по ошибке "запихали" в бомболюк В-52 в 2007 году, после чего самолет спокойно пролетел груженный термоядерными ракетами через все США. Ракеты признали слишком опасными, и в итоге сняли с вооружения. Просто, чтобы знать: дальность этих ракет составляла до 3700 км.

На данный момент на вооружении ВВС США есть противокорабельная дозвуковая ракета AGM-158C (LRASM). Была попытка создать сверхзвуковую LRASM-B, но по техническим характеристикам она даже рядом не стояла с ASALM – ракетой, которая могла бы стать настоящим кошмаром ВКС РФ.