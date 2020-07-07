Украина распродает учебно-боевые самолеты

Украина распродает учебно-боевые самолеты
Фото: flickr.com/tjsalo
Нужная курсантам техника ржавела на открытом воздухе

На Украине продают с торгов реактивные самолеты, предназначенные для обучения военных летчиков. Как пишет издание "Страна.ua", речь идет о 26 самолетах, которые арестовали у бывшего летного училища в Запорожье. В частности, это чехословацкие L-29, польские PZL-104 выпуска начала 90-х годов и советские Ан-2т. 

Сообщается, что продает технику государственная "Система электронных торгов арестованным имуществом" или СЕТАМ, что является стандартной процедурой. Однако тот факт, что Киеву катастрофически не хватает учебно-боевых самолетов, придает этим торгам общественный резонанс.

Однако, как пишет издание, у этих самолетов вышел срок эксплуатации, и это еще пол-беды. Техника долгое время стояла под открытым небом и просто заржавела, на фюзеляже образовались трещины.

Самолеты арестовали в декабре прошлого года, когда выяснилось, что у Запорожского центра летной подготовки им. маршала авиации А. И Покрышкина образовались гигантские долги. Центр давно не работает, так как нет госзаказа на подготовку специалистов. Раньше вся техника была рабочая, но весь персонал сократили, а самолеты оставили ржаветь. Начальная цена машин – 55,5 тыс. гривен. Торги пройдут 8 и 9 июля.

Александр ИЛЬИН

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