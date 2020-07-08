Убийцы российских танков: в США рассказали о "Джавелинах" в Донбассе

Убийцы российских танков: в США рассказали о "Джавелинах" в Донбассе
Фото: pixabay.com
ПТРК бьет по машине сверху, но "золотых" ракет может не хватить

Противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" значительно усилят украинскую армию в Донбассе. Как стало известно ранее, теперь Киеву разрешено применять ПТРК на юго-востоке страны в оборонительных целях. По данным телеканала CNN, который ссылается на официальные источники, украинским военным разрешено использовать "Джавелины" с 7 июля этого года.

Как пишет журнал The Drive, опасность этого ПТРК заключается в том, что у него два режима: ракету можно запустить по прямой, но можно и "уронить" ее сверху на башню танка, где ему не поможет активная защита. "Хитрая" ракета поразит цель даже за укрытием. А командный стартовый блок (Command Launch Unit) с системой тепловидения позволяет увеличивать в 12 раз, что дает возможность поражения цели ночью.

В Вашингтоне считают, что ВСУ могут использовать комплексы в случае явного вторжения российских войск на территорию Донбасса. Однако, по данным украинского командования, которые приводит The Drive, в Донбассе уже как минимум 481 танк различных типов, а также другое тяжелое вооружение. В России эту информацию категорически опровергают.

Ранее глава ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак подтвердил, что отныне солдат будут отправлять в Донбасс с "Джавелинами", а сейчас военные активно обучаются их эффективно использовать.

Стоит отметить, что серьезным минусом этих ПТРК является дороговизна ракет, каждая из которых стоит, как спорткар. В интенсивном бою украинцы рискуют быстро расстрелять все ракеты, после чего в дело снова пойдет проверенное советское оружие.

Александр ИЛЬИН

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