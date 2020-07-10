Истребители Су-30СМ заправились над Крымом - видео

Истребители Су-30СМ заправились над Крымом - видео
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Летчики морской авиации готовятся действовать над Черным морем

Су-24М и Су-30СМ заправились в воздухе над Крымом. Соответствующую видеозапись опубликовал телеканал "Звезда" на своем канале в "Ютуб". Съемка, судя по всему велась из кабины Су-30СМ.

На видео показана заправка бомбардировщика Су-24М вплоть до отрыва конуса от штанги. Затем к Ил-78 подлетает уже машина "оператора". Интересно, что на видео, которые выкладывает Минобороны, показываются только удачные попытки заправки, однако, как говорят сами летчики, это довольно сложное и нервное упражнение, и получается все зачастую далеко не с первого раза.

Сообщается, что в учениях приняли участие два Су-30СМ и столько же Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота, не считая Ил-78.


Заправка в воздухе – крайне важное упражнение для летчиков морской авиации в Крыму. В возможных боевых действиях над Черным морем заправляться в воздухе будет жизненно необходимо, так как у ВМФ РФ нет авианосцев, кроме "Кузнецова", и боевой радиус самолетов придется увеличивать.

Александр ИЛЬИН

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