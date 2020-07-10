Машина займет место среди F-35 Королевских ВВС

Великобритания по примеру США и России разрабатывает беспилотный летательный аппарат, который будет сопровождать истребители.

Как пишет специализированный портал Aviation Week, дрон будет называться Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft, сокращенно LANCA.

На данный момент объявлен тендер, а программу курируют Лаборатория военной науки и технологий Великобритании и Королевские ВВС. Свои проекты уже представили такие компании как Marshall Aerospace and Defense Group, Boeing Phantom Works International и Northrop Grumman UK с Team Avenger.

Пока на НИОКР выделяется около 5 млн фунтов стерлингов, но на втором этапе сумма вырастет до 30-50 млн фунтов стерлингов. На данный момент известно, что отбор прошли только три кандидата. Компании построят макеты, затем демонстраторы, которые еще должны понравиться военным.

LANCA должен стать чем-то вроде американских XQ-58 "Валькирия" и Skyborg. XQ-58 уже проходит испытания, Skyborg полетит очень скоро. Оба дрона задуманы как "расходники" для истребителей, летчики которых в случае необходимости могут превратить дроны в камикадзе, либо же вернуть их на аэродромы. Но это еще не все, планируется оборудовать БПЛА искусственным интеллектом, чтобы аппараты могли действовать автономно.

Россия пошла по другому пути с С-70 "Охотник". Это дорогостоящий слелс-дрон, который, в частности, будет работать в паре с Су-57. Машина предназначена для разведки, целеуказания, а также прорыва линии ПВО. Как расходный материал "Охотник", разумеется, никто использовать не будет.