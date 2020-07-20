Су-24М в Крыму получили "сирийские" прицельные комплексы

Су-24М в Крыму получили "сирийские" прицельные комплексы
Фото: Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС
"Гефест" начали осваивать пилоты Морской авиации

Бомардировщики Су-24М Морской авиации Черноморского флота получат прицельно-навигационные комплексы "Гефест". Следующими на очереди пилоты Северного и Балтийского флотов.

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Комплекс позволяет намного точнее использовать бомбы свободного падения, а также раньше обнаруживать цели.

По данным специализированного портала "Aviation-gb7", боевые возможности Су-24М с комплексом "Гефест" вырастают в 3 раза. А ставится система на бомбардировщик всего за две недели.

По информации "Известий", при сбросе бомбы с 6 км отклонение от цели составляет "считанные десятки метров", а новый комплекс постоянно отслеживает координаты цели и самого бомбардировщика. При этом автоматические вводятся поправки на ветер, температуру и маневры самолета.

Стоит отметить, что СВП-24 "Гефест" уже достаточно давно применяется в Сирии, где в основном, используются бомбы свободного падения. Как выяснилось, высокоточные боеприпасы не всегда эффективны из-за погодных условий и других факторов.

Минобороны периодически выкладывает видео успешного уничтожения боевиков умными бомбами, вроде КАБ-500, однако доля их использования мала. В основном, летчики Су-24 и Су-34 берут под крылья свободно падающие бомбы. И система "Гефест" в это плане хорошее подспорье, хотя и не дает такую точность как у корректируемых боеприпасов.

США пошли по другому пути и модернизировали сами бомбы, прикрепив к ним комплект из крыльев в средней части, а также хвостовой блок с управляемым оперением. Кроме того, в бомбу JDAM вмонтирован компьютер с навигационным оборудованием. 

Александр ИЛЬИН

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