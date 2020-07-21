Отказ от российских комплектующих на Ан-178 будет стоит больше половины от цены самого самолета

"Антонов" начал переделывать первый прототип транспортного самолета с учетом импортозамещения. Также подсчитывается стоимость аналогичной сборки пяти машин, которые находятся на стадии сборки. Данные об этом размещены на сайте государственных закупок Prozorro.

Как пишет украинское издание Defense Express со ссылкой на данные страховой компании, переделка самолета с исключением российских деталей обойдется в $21 млн. При этом сам самолет стоит примерно $34 млн.

Сообщается, что на самолете меняют связь, систему электроснабжения, навигационное оборудование, топливную систему, вспомогательную силовую установку, систему управления двигателями, шасси многое другое. Объем работ колоссальный.

О том, что проектная работа по замещению российских комплектующих на "Антонове" готов, пресс-служба компании сообщила еще 1 июня этого года. Однако теперь главный вопрос заключается в том, хватит ли денег на такую программу. Многое будет зависеть от того, сколько самолетов "Антонову" удастся продать за рубеж. Раньше эти машины хотели купить ВКС РФ на замену устаревшим Ан-12. Однако теперь это полностью исключено.

На данный момент есть контракт с Перу, но этого недостаточно. Пока неизвестно, сколько самолетов закупят и ВВС Украины. В июне прошлого года министр МВД Арсен Аваков заявлял, что ведомство собирается закупить 13 самолетов Ан-178. 9 машин обещают Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, а еще 4 будет использовать Нацгвардия.