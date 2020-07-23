Летающие "болванки" обезоружат российские истребители

Летающие "болванки" обезоружат российские истребители
Фото: Wikipedia
Американские летчики получат ракеты в три раза меньше обычных

Компания Raytheon заключила контракт с ВВС США на разработку новейшей мини-ракеты. Она должна защитить американские истребители от современных российских и китайских ракет класса "воздух-воздух". Известно, что сумма контракта составляет внушительные $375 млн.

Новинка называется MSDM (Miniature Self-Defense Munition), и ее уникальность заключается в том, что она в 3 раза меньше AIM-9X или российской Р-73, но при этом эфективна.

Кроме того, у нее нет боевой части, а принцип действия – кинетический, то есть она просто врезается в цель на большой скорости. По понятным причинам, экcплуатация этой ракеты станет существенное безопаснее.

При этом, у нее будет современная система наведения, характеристики которой пока не раскрываются. По версии журнала The Drive, у нее может быть инфракрасная головка самонаведения, невосприимчивая к помехам, которые будут создавать российские и китайские системы. Но возможно, ее оснастят и активным радиолокатором.

Кинетически уничтожает свои цели и система ПРО THAAD. Кроме того, для армии США Lockheed Martin разработал мини-комплекс Hit-to-Kill, который может сбивать снаряды и небольшие беспилотники.

Новая ракета может произвести настоящую революцию в воздушной войне, так как истребители смогут взять большое количество метровых ракет. Работы на созданием мини-ракет ведутся и в России, в частности, ими предполагается вооружить Су-57. Вероятно, это будущее боевой авиации, не считая беспилотники.

Александр ИЛЬИН

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