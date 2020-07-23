Системы, позволяющие сделать из любой баржи ракетный корабль, дестабилируют обстановку в мировом океане

На российском флоте испытывают боевые модули, собранные в обычных морских контейнерах. В частности, речь идет о ракетном комплексе 3М-54 Club-K с "Калибрами". Кроме того, в контейнере помещаются комплексы ПВО "Редут" и "Панцирь-М", а также торпедные аппараты и гидроакустическая станция.

Фактически это позволяет превратить любой танкер в ракетный корабль, плюс в данный момент в России строится несколько проектов кораблей, специально "заточенных" под "боевые контейнеры". Например, патрульные корабли "Василий Быков", корветы "Дерзкий" и даже ледоколы "Иван Папанин".

Вооружение можно вывести скрытно в любую точку в океане и провести атаку. С одной стороны, это позволит провести неожиданную атаку, с другой, под подозрение теперь будут попадать баржи, торговые суда и другие гражданские.

Но в условиях современной гибридной войны, в которой большую роль играет пропаганда, все выглядит вполне логично. Для одних это будет безобидный танкер, для других – вооруженный до зубов корабль.

Как написала накануне газета "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве, испытания пройдут на Северном флоте. Интересно, что если нужно, системы могут работать автономно, без подключения к корабельным энергосетям.

Украинское издание Defense Express назвала в своей статье контейнеры "матрешками по-флотски", подчеркнув, что это не новая идея. Но Россия хочет "ввести в моду" модульные системы. Так, контейнеры презентовали в 2009 году на военной выставке в Малайзии, а затем показали на МАКС 2011.

Контейнеры можно установить не только на корабль, но и на поезд, тягач. Ноу-хай заключается не только в мобильности, но и в простоте технического обслуживания, но и в том. что они одноразовые. Не нужны транспортно-заряжающие машины и многое другое, что присутствует в классических ракетных комплексах. Это сказывается на стоимости, поэтому "контейнеры" могут себе позволить не самые богатые страны. Defense Express считает, что подобные "контейнеры" могут дестабилизировать обстановку в мире.