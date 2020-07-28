Элитную эскадрилью "Голубые ангелы" пополнят желто-синие истребители

Знаменитая пилотажная группа "Голубые ангелы" (Blue Angels) получила первый F/A-18E Super Hornet желто-синего цвета. Всего летчики должны получить 18 истребителей на замену устаревшим F/A-18 Hornet.

Фотографию первой машины опубликовал журнал The Drive.

Замену можно сравнить с появлением в парке "Русских витязей" Су-35С. Правда, американцы планируют заменить парк полностью, а у "Витязей" пока костяк составляют 8 "фланкеров" Су-30СМ.

"Супершершень" является глубоко модернизированным вариантом F/A-18 Hornet. У них разные планеры, у нового истребителя даже больше площадь крыла. Эффективная площадь рассеивания у F/A-18E Super Hornet на порядок меньше, чем у его предшественника. Большое внимание уделено зазорам между панелями, стыкам панелей. Вместо решеток, закрывающих всасывающие и выхлопные отверстия вспомогательного назначения, на "Супершершне" применяются ромбовидные экраны с перфорацией, выполненные методом лазерной обработки.

Истребитель оборудован усовершенствованной авионикой и средствами радиоэлектронной борьбы. Самолет можно сравнить с глубокой модернизацией Су-27, а точнее – с истребителем Су-35С, который максимально приблизился к пятому поколению, как и F/A-18E Super Hornet.