Пушку советского Т-62 по достоинству оценили даже в израильской армии

Пушку советского Т-62 по достоинству оценили даже в израильской армии
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Машина, сделанная в СССР, успешно противостояла британским машинам

"Российская газета" сравнила российские танки Т-62 с британскими Centurion и Chieftain, которые были основными противниками советских машин на Ближнем Востоке во время арабо-израильских конфликтов. В частности, говорится, что противников впечатлила гладкоствольная 115-мм пушка Т-62, которая стреляла бронебойными подкалиберными снарядами.

Стоит отметить, что СССР стал первой страной в мире, которая применила в танковом боекомплекте так называемые бронебойные оперенные подкалиберные боеприпасы (БОПС). Снаряды к пушке 2А20 превосходили по бронепробиваемости лучшие подкалиберные снаряды для нарезных пушек, а дальность у них была в 1,6 больше, чем у штатных снарядов. Только позже технологи БОПС успешно освоили в США.

Интересно, что 115-мм пушку в СССР решили заменить, посчитав ее недостаточно мощной. По мнению некоторых военных экспертов, это произошло из-за того, что броню Chieftain переоценили. Кроме того, в Советском Союзе ждали американо-германский МБТ-70, который должен был превзойти сразу Т-64. Но его так и не приняли на вооружение.

Т-64А уже был вооружен 125-мм пушкой 2А26. Но "Российская газета" отмечает любопытную деталь: когда в израильскую армию привезли трофейные арабские танки, на Т-55 и Т-54 поменяли пушки на 105-мм, но на Т-62 к пушке даже не прикоснулись.

Т-62 противостояли Chieftain в ирано-иракской войне в сентябре 1980 года. Несмотря на то, что английская машина была в полтора раза тяжелее и обладала большим боекомплектом, уровень защиты у них оказался вполне сопоставим, а двигатели британца L60 оказались не лучшим образом приспособлены к жаре и перегревались.

Позже, уже в 80-х, советским машинам противостояли уже "Абрамсы" и "Меркава".

Александр ИЛЬИН

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