Летчик F-15 рассказал о сбитых им МиГ-29

Летчик F-15 рассказал о сбитых им МиГ-29
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Американским пилотам очень помогали самолеты ДРЛО

Полковник ВВС США в отставке Сезар "Рико" Родригез рассказал в интервью журналу The Drive, как сбил несколько МиГов в воздушных боях. За свою 26-летнюю карьеру летчик принимал участие практически во всех крупных боевых конфликтах, где применялась американская авиация.

В ходе операции "Буря в пустыне" пилоты F-15 сбили 32 самолета. Два из них были на счету Родригеза, который воевал в составе 58-й тактической истребительной эскадрильи.

Интересно, что до этого пилот летал на штурмовике А-10, но всегда мечтал оказаться в кабине F-15. После того как это случилось, летчик служил на базе Эглин во Флориде, где постепенно "вырос" до командира звена.

"F-15 – очень сложный самолет. Это и тонкости управления машиной, и физические кондиции, и работа с радаром, нужно овладеть всем", – отметил пилот.

В конце 1980-х летчиков готовили к третьей мировой войне, однако летом 1990-го года "игры" кончились. Пилотов неожиданно вызвали на базу, где уже стояли F-15 c боевыми AIM-7 и AIM-9М.

Тогда армия Саддама Хусейна ввела войска в Кувейт, что очень не понравилось американскому президенту. Так началась "Буря в пустыне" – летчиков начали перебрасывать в Саудовскую Аравию.

"Буре в пустыне" предшествовала операция "Щит пустыни". Родригез отмечает хорошую работу иракских пилотов МиГ-25, которые едва не заставили F-15 ретироваться. Но американцы применили так называемую тактику "Гриндера".

Ее суть сводилась в расположении F-15 в разных квадратах, чтобы подловить МиГ-25 на высокой скорости. Одна группа F-15 захватывала цель радарами, другая находилась на отдалении. Задачей было на скорости атаковать МиГ-25 любым истребителем, при это использовался самолет ДРЛО.

В 1991 начались воздушные бои над Багдадом, в ходе которых F-15 противостояли иракские МиГ-29. Капитан Келк "Горила" первым объявил об уничтожении "Фулкрума" ракетой AIM-7. Затем капитан Рори "Хозер" Дрегер и летчик Корпуса морской пехоты Чарльз Меджил сбили еще по МиГ-29. Затем были уничтожены два Dassault Mirage F1.

Родригез вступил в бой с МиГ-29 над Персидским заливом. Иракские летчики оказались опытными и использовали так называемые "слепые зоны" на небольшой высоте, где пилоты F-15 не могли их захватить. Американских летчикам даже пришлось сбросить топливные баки, чтобы поспеть за МиГами. Иракский пилот поймал Родригеза, но напарник американского пилота выпустил ракету по МиГ-29 и попал.

Следующий бой проходил на высоте 8 тыс. футов. Но продолжился он гораздо ниже – всего в 300 метрах от земли, прямо над пустыней. Родригез утверждает, что сбил МиГ-29 ракетой AIM-7, хотя тот и пытался увернуться.

Следующей жертвой американского пилота стал МиГ-23, который летел на предельно низкой высоте в составе звена. Информация о цели пришла с самолета ДРЛО. Во время этого боя были уничтожены два иракских МиГа, как утверждает Родригез, в одном из них был родственник Саддама Хусейна.

Александр ИЛЬИН

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