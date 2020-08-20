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В Подольске начали выпускать новые пистолеты. Оружие прошло все необходимые государственные испытания, также его рекомендовали принять к вооружению.
Новое оружие обладает целым рядом преимуществ перед аналогами. Например, его конструкция позволяет узнать число патронов. Еще один плюс – это два вида патронов, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Выпускать продукцию будет Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.
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