В Подмосковье запустили производство уникального оружия для российской армии

"Удавы" обладают целым рядом преимуществ

В Подольске начали выпускать новые пистолеты. Оружие прошло все необходимые государственные испытания, также его рекомендовали принять к вооружению. 

Новое оружие обладает целым рядом преимуществ перед аналогами. Например, его конструкция позволяет узнать число патронов. Еще один плюс – это два вида патронов, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Выпускать продукцию будет Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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