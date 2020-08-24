Минск объявил о попытке воздушного вторжения со стороны Литвы

Минск объявил о попытке воздушного вторжения со стороны Литвы
Фото: Zuma\TASS
На перехват "неопознанному объекту" вылетели Ми-24

Минобороны Белоруссии объявило о предотвращении воздушного вторжения со стороны Литвы. Как говорится в сообщении ведомства, 23 августа в 19:30 дежурные силы ВВС и ПВО пресекли провокацию со стороны Вильнюса в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. Цитаты из пресс-релиза приводит "Интерфакс".

А провокация заключалась в следующем: со стороны границы запустили зонд из воздушных шаров с антигосударственной символикой, судя по всему, красно-белым флагом Белорусской народной республики, с которым протестуют недовольные победой Александра Лукашенко на выборах жители страны.

Воздушные шары убрали летчики Ми-24, как подчеркивается, без применения оружия.

У Литвы другой совершенно другой взгляд на ситуацию. Как заявил в понедельник глава МИД прибалтийской страны Линас Линкявичюс, Вильнюс уже вручил Минску ноту протеста из-за нарушения белорусским вертолетом воздушного пространства.

В воскресенье вечером в Литве провели акцию "Путь свободы" в знак солидарности с протестующими белорусами. Цепочка людей соединила центр Вильнюса на Кафедральной площади с пограничным пропускным пунктом Медининкай – Каменный Лог. Люди взялись за руки и образовали "живую цепь" длиной 30 километров.

Похожая акция была проведена 23 августа 1989 года в Прибалтике, когда жители этих республик выразили таким образом протест против "советской оккупации" 1940 года. Тогда длина цепочки людей составила 670 км и соединила Таллин , Ригу и Вильнюс. 

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что оппозиция и зарубежные силы могут выставить действия силовиков как геноцид собственного народа и попытаться сменить политический курс в стране силовым путем. При этом могут быть задействованы подразделения, находящиеся рядом с государственной границей Республики. Стоит отметить, что как страна ОДКБ Белоруссия имеет право рассчитывать на военную помощь России в этом случае.

Александр ИЛЬИН

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Вячеслав Москва
8 марта 2019 в Риге два американских солдата справляли нужду со смотровой площадки памятника свободы. Ранее подобное проделывали военнослужащие Великобритании, Германии, Нидерландов. Вот она цена свободы по-европейски.
Никакой смотровой площадки там нет,не путайте со статуей Свободы в Нью-Йорке. Поссали ,их и штрафонули на 400 евро. Дураков везде хватает.
Вячеслав Москва
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8 марта 2019 в Риге два американских солдата справляли нужду со смотровой площадки памятника свободы. Ранее подобное проделывали военнослужащие Великобритании, Германии, Нидерландов. Вот она цена свободы по-европейски.
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