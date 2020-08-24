Минобороны Белоруссии призывает военных из запаса

Это связано с проверкой боеготовности в стране

В Белоруссии стартовал новый, третий по счету этап комплексной проверки боеготовности. В ходе него призовут военнослужащих, находящихся в запасе.

Некоторые воинские части приведут в высшую степень боевой готовности, сообщает информагентство РИА Новости.

Цель данных мероприятий заключается в том, чтобы оценить состояние воинских частей. В "динамично меняющейся обстановке" они должны действовать крайне оперативно и слаженно.

Анастасия ГОРЮНОВА

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