U-2 скоро в Крыму: самолет-легенда уже шпионит за китайцами

U-2 скоро в Крыму: самолет-легенда уже шпионит за китайцами
Фото: flickr.com/mrmoorey
На разведчик поставили самое современное оборудование

В Пекине заявили, что над кораблями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе недавних учений пролетел высотный самолет-разведчик U-2. Точно такой же, только не с таким современным оборудованием, был сбит под Свердловском в 1960 году.

Долгое время "Леди Дракон" не использовался, однако с недавних пор в Пентагоне решили, что вернуть самолет намного дешевле использования дорогостоящих беспилотников.

Сегодняшние камеры и датчики позволяют вести разведку из нейтрального воздушного пространства, поэтому летчики U-2 теоретически могут не беспокоиться, что получат в хвост ракету из С-400. Вполне можно ожидать, что в скором времени самолет может появиться неподалеку от Крыма и Калининграда, где он будет собирать данные о российских военных. В настоящее время эту работу выполняют "Посейдоны" и беспилотники RQ-4 Global Hawk.

Китай не уточнил, где именно был замечен U-2. НОАК проводит сразу несколько крупных учений – в Южно-Китайском, Желтом, Восточно-Китайском и Бохайском морях. Вооруженные силы Тайваня повысили в этой связи боевую готовность, а Пентагон установил постоянное наблюдение за китайскими кораблями с самолетов.

По версии журнала The Drive, U-2 вылетел с базы Осан в Южной Корее и работал над Желтым морем. Пекин уже выразил протест Вашингтону, назвав полет разведчика провокацией, которая могла привести к инциденту.

Модернизированный U-2 оснащен самыми современными средствами РЭБ для защиты от зенитно-ракетных комплексов. Тем не менее для летчика это была довольно опасная миссия, так как в районе учений могло произойти все что угодно. Предполоительно, U-2 не нарушал воздушное пространство Китая, хотя, как считает The Drive, у НОАК нет истребителей, способных перехватить U-2. С такой задачей мог бы справиться только российский МиГ-31БМ.

Александр ИЛЬИН

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