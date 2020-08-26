СМИ: белорусские военные выдали свои секреты НАТО

СМИ: белорусские военные выдали свои секреты НАТО
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Учения, объявленные Лукашенко, могут сыграть с ним же злую шутку

Минобороны Республики Беларусь выдало свои секреты НАТО, когда привело в полную боевую готовность все свои подразделения. Как считает российское издание Avia.Pro, военные совершили "грандиозный промах", так как вскрыли оборону всей страны.

С 24 августа в Белоруссии начали очередной этап проверки боеготовности армии на фоне заявлений президента Александра Лукашенко о враждебных планах Запада.

Прошли учения парашютно-десантных, танковых и мотострелковых подразделений. Кроме того, по данным БелТА, инженерные войска навели переправу через реку Неман, а артиллеристы 465-й ракетной и 336-й реактивных артиллерийских бригад провели занятия по боевой подготовке.

При этом, как пишет "Царьград", в состояние повышенной готовности, разумеется, привели части ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как считает Avia.Pro, активация всех радаров ПВО позволит странам НАТО с точностью до нескольких десятков метров определить местоположение белорусских средств ПВО.

Подобный промах руководства страны может создать реальную угрозу для всей Республики.

Стоит отметить, что, скорее всего, на Западе и так давно знают, где и какие части ПВО находятся на боевом дежурстве в Белоруссии. Так, из открытых источников известно, что С-300 есть в Фаниполе, Бресте, Полоцке, где, кстати, работают и С-200. Барановичи, Минск защищают "Буки". Что касается радиоэлектронной борьбы, то здесь разведка действительно могла узнать что-то новое.

Александр ИЛЬИН

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