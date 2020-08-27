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России не придется применять силу в республике Беларусь. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, резерв силовиков, по данным некоторых СМИ, составленный из спецназовцев Сил специальных операций, которые работают в Сирии, понадобится только если "экстремистские элементы не перейдут границ и не начнут разбой". Фактически Жириновский повторил слова президента, сказанные в эфире того же канала.
Жириновский подчеркнул, что это "холодный душ для прозападных сил" и особенно соседей Беларуси. Кроме того, он повторил свои высказывания о возможном вхождении страны в состав России. Политик говорил об этом ранее, отмечая, что Лукашенко продержится еще максимум год-два, а затем "Минск обратится к Москве с просьбой о вступлении в состав России".
Накануне посла республики Беларусь в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за "необоснованных обвинений". До этого президент Александр Лукашенко обвинял поляков в желании "отсечь Гродненскую область". Поэтому глава государства перебросил на границу войска.
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