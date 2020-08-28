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Американские военные заявили, что вблизи Аляски всплыла российская подводная лодка. Штаты были крайне обеспокоены этим.
Северное командование Вооруженных сил США сообщило, что они не спускают глаз с российской подлодки. Военные объяснили подобную реакцию тем, что они всегда отслеживают корабли, относящиеся к иностранному военно-морскому флоту и находящиеся в зоне ответственности Америки.
Члены командования также сообщили, что не получали сигналов о бедствии от российской подлодки, передает РИА "Новости". Но выразили готовность прийти на помощь в любой момент.
"Мы всегда готовы помочь тем, кто терпит бедствие", – отметило Северное командование Вооруженных сил США.
Российская сторона объяснила нахождение отечественной подводной лодки у берегов Аляски. В Тихоокеанском флоте отметили, что напугавшее американцев судно на данный момент участвует в учениях.
Подводная лодка является атомным подводным крейсером (АПККР) "Омск". На судне заявили, что экипаж не столкнулся ни с какой нештатной ситуацией.
Ранее береговая охрана США сообщила, что американские рыбаки обнаружили российские военные корабли в Беринговом море. Они поспешили уведомить военное командование США на Аляске. Те, в свою очередь, заявили, что суда принимают участие в учениях.
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