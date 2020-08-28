Американские военные переполошились из-за российской подлодки у берегов Аляски

Американские военные переполошились из-за российской подлодки у берегов Аляски
Фото Сергея Лопаткина /ИТАР-ТАСС/.
Субмарина участвовала в учениях рядом с США

Американские военные заявили, что вблизи Аляски всплыла российская подводная лодка. Штаты были крайне обеспокоены этим.

Северное командование Вооруженных сил США сообщило, что они не спускают глаз с российской подлодки. Военные объяснили подобную реакцию тем, что они всегда отслеживают корабли, относящиеся к иностранному военно-морскому флоту и находящиеся в зоне ответственности Америки.

Члены командования также сообщили, что не получали сигналов о бедствии от российской подлодки, передает РИА "Новости". Но выразили готовность прийти на помощь в любой момент.

"Мы всегда готовы помочь тем, кто терпит бедствие", – отметило Северное командование Вооруженных сил США.

Российская сторона объяснила нахождение отечественной подводной лодки у берегов Аляски. В Тихоокеанском флоте отметили, что напугавшее американцев судно на данный момент участвует в учениях.

Подводная лодка является атомным подводным крейсером (АПККР) "Омск". На судне заявили, что экипаж не столкнулся ни с какой нештатной ситуацией.

Ранее береговая охрана США сообщила, что американские рыбаки обнаружили российские военные корабли в Беринговом море. Они поспешили уведомить военное командование США на Аляске. Те, в свою очередь, заявили, что суда принимают участие в учениях.

Анастасия ГОРЮНОВА

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