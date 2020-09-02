Красноармейцев хотели выставить чудовищами любой ценой

Минобороны России рассекретило на своем сайте интересную информацию о японских смертниках, которые действовали во время советско-японской войны 1945 года.

Согласно опубликованным документам, самураи активно использовали тактику камикадзе. Например, для борьбы с советскими танками тренировались целые группы смертников, которые готовились бросаться под танк с взрывчаткой. Сообщается, что, как правило, таких камикадзе уничтожали из автоматов, но успешные попытки все же были.

Иногда большие группы смертников даже образовывали "живое минное поле". Они обвязывались поясками с минами и гранатами и замаскированные в траве ложились под танки. Во время одной из контратак таких камикадзе было 200.

Также смертники старались взорвать мост через реку Муданьцзян. Однажды на сооружении бросились сразу 15 японцев, однако существенный вред мосту причинить им не удалось.

Минобороны опубликовало документ, в котором говорится, что, отступая, японцы стремились вызвать ненависть к советским войскам. Они переодевались в красноармейцев и открывали огонь по мирным жителям.

Кроме того, японские смертники охотились на советских офицеров, особенно генералов, используя холодное оружие и, опять же, гранаты, бросаясь под машины.

Ранее сам Токио рассекретил зверские эксперименты участников "Отряда 731", которые рассматривали пленных как биологический материал.