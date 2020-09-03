В Минске опасаются агрессии Литвы и Польши в связи с протестами в Республике

Белоруссия развернула на западной границе половину своей армии из-за "неспокойной обстановки". Об этом на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным заявил президент Республики Александр Лукашенко. Вооруженные силы Белоруссии фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей, окружив Гродно.

По словам белорусского лидера, которые приводит БелТА, Североатлантический альянс перебросил ближе к Республике 16 или 18 истребителей F-16.

Ранее Минобороны страны поднимало в воздух истребители Су-30СМ, а также боевые вертолеты, когда из Литвы в сторону границы запустили воздушные шары, раскрашенные в цвета бело-красно-белого флага.