Стена огня: под Луганском взорвался склад боеприпасов ВСУ

В Донбассе горит степь

В Донбассе, в районе подконтрольного ВСУ Лопаскино в Луганской области взорвался склад с боеприпасами. Телеграм-канал "Марочко.Live" выложил фотографии, на которых видно пламя, поднимающееся выше деревьев. Столб дыма при этом уже виден за несколько километров.

Была ли это диверсия или возгорание произошло из-за неосторожности личного состава, не уточняется.

В штабе Объединенных сил ранее уже заявили о поджогах на рубеже Счастья-Лобачево-Лопаскин-Триохазбенка. Сейчас в этом районе объявлен самый высокий уровень пожарной опасности из-за сухой погоды. В Киеве винят в лесных и степных пожарах "российских наемников".

Александр ИЛЬИН

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