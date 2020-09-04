Сеулу помогают создатели F-35 и европейские производители вооружений

Словно в ответ на недавно опубликованные фотографии сборки серийного Су-57, корейцы выложили снимки и видео из своего цеха в Сачхоне, где уже вовсю собирается KF-X. Это ответ Сеула китайскому J-20 и российскому Су-57.

Как пишет журнал The Drive, компании Korea Aerospace Industries (KAI) помогает гигант Lockheed Martin, а общая стоимость проекта оценивается в $7,4 млрд. По плану прототип должен быть готов к апрелю следующего года. Судя по "помощнику", у него будет американская авионика и датчики.

На данный момент большая часть фюзеляжа и крыльев готова, но основные узлы все еще находятся в процессе сборки. Фюзеляж, судя по всему, состоит из трех компонентов: носовой части, включая кабину, центральной части со встроенными крыльями и хвостового оперения, которое судя по фото, еще не готово.

Зеленоватый цвет материала говорит о том, что большая часть планера состоит из композита. По форме воздухозаборников истребитель напоминает F-22, а внешне чем-то даже Су-57.

Максимальная скорость KF-X должна составить 2200 км/час, дальность – около 3 тыс. километров. Есть информация и о двигателях – это будет адаптированная версия GE Aviation F414 с тягой около 10 тонн – F414-GE-400K.

GE Aviation поставит Южной Корее 240 серийных двигателей F414 и запасные части к ним. Такие же двигатели стоят на F/A-18E/F Super Hornet.

Интересно, что в первых образцах KF-X не планируется делать внутренние отсеки вооружений, что должно негативно сказаться на его заметности. Однако в фюзеляже самолета видна ниша, что может означать только одно: внутренние отсеки в планах все же есть.

Что касается вооружения, то еще осенью прошлого года европейская MBDA Missile Systems заключила контракт с KAI на интеграцию ракеты "Метеор" BVRAAM класса "воздух-воздух" с KF-X. Кроме того, самолет получит 20-мм пушку M61 Vulcan, уже ставшую классикой.

Естественно, самолет получит американские (JDAM) Boeing GBU-31 и GBU-38/B, JDAM GBU-54/B и GBU-56/ B с лазерным наведением, а также бомбы малого диаметра GBU-39/B I (SDB I) и Raytheon GBU-12 Paveway II.