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Санкт-Петербург закрывают на карантин

продолжениеКоронавирус атакует Россию: главное за 30 марта
Жителям города запретили покидать дома

Санкт-Петербург вслед за Москвой и другими регионами ввел режим полной самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса. Такое решение принял губернатор Северной столицы Александр Беглов. 

Теперь жителям города можно выходить из дома лишь за медицинской помощью или в случае угрозы жизни, а также, чтобы попасть на работу, если предприятие или компания не ушли на карантин в соответствии с постановлением. В ближайший магазин люди также смогут ходить, как и выгуливать собак не более, чем в 100 метрах от дома. 

Такие меры будут действовать до 5 апреля. 

А вот кафе, бары и развлекательные центры будут закрыты до 30 апреля, говорится на сайте правительства Санкт-Петербурга. 

Полина ИВАНОВА

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