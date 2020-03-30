Жителям города запретили покидать дома

Санкт-Петербург вслед за Москвой и другими регионами ввел режим полной самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса. Такое решение принял губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Теперь жителям города можно выходить из дома лишь за медицинской помощью или в случае угрозы жизни, а также, чтобы попасть на работу, если предприятие или компания не ушли на карантин в соответствии с постановлением. В ближайший магазин люди также смогут ходить, как и выгуливать собак не более, чем в 100 метрах от дома.

Такие меры будут действовать до 5 апреля.

А вот кафе, бары и развлекательные центры будут закрыты до 30 апреля, говорится на сайте правительства Санкт-Петербурга.