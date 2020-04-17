В руководстве Житомира опасаются дефицита продуктов

Главный санитарный врач Житомирской области Зиновий Парамонов выпустил постановление, которое предусматривает остановку в центральном городе региона движения любого транспорта и прекращения деятельности всех заведений с 17 по 27 апреля.



Однако мэр Житомира Сергей Сухомлин отказался выполнить это предписание. Об этом пишет местное издание "Житомир.INFO".

Отмечается, что Парамонов счел необходимым закрыть город на въезд и выезд на десять дней, полностью заблокировать движение общественного и частного транспорта в границах населенного пункта, закрыть все предприятия и учреждения, включая продуктовые магазины.

Градоначальник поблагодарил главного санитара, но выполнять его предписание отказался. По его словам, такие указания имеет право давать лишь правительство страны. Он напомнил, что в Житомире проживают около 270 тыс. человек и обеспечить такое количество населения продуктами в условиях неработающих магазинов не представлятся возможным.

"Я думаю, что в городе у нас все будет нормально. Мы благодарим за эти рекомендации, но пока не видим необходимости их принимать", – цитирует издание мэра.

По данным на 17 апреля общее число инфицированных COVID-19 на Украине составляет 4 662, умерли 125 человек, а выздоровели – 245 пациентов. В Житомирской области 177 зараженных и пять человек скончались.

В стране продлен карантин до 24 апреля.