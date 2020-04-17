Власти Украины отказались блокировать город по требованию врачей
Главный санитарный врач Житомирской области Зиновий Парамонов выпустил постановление,
которое предусматривает остановку в центральном городе региона движения любого транспорта и прекращения деятельности всех заведений с 17 по 27 апреля.
Однако мэр Житомира Сергей Сухомлин отказался выполнить это предписание. Об этом пишет местное издание "Житомир.INFO".
Отмечается, что Парамонов счел необходимым закрыть город на въезд и выезд на десять дней, полностью заблокировать движение общественного и частного транспорта в границах населенного пункта, закрыть все предприятия и учреждения, включая продуктовые магазины.
Градоначальник поблагодарил главного санитара, но выполнять его предписание отказался. По его словам, такие указания имеет право давать лишь правительство страны. Он напомнил, что в Житомире проживают около 270 тыс. человек и обеспечить такое количество населения продуктами в условиях неработающих магазинов не представлятся возможным.
"Я думаю, что в городе у нас все будет нормально. Мы благодарим за эти рекомендации, но пока не видим необходимости их принимать", – цитирует издание мэра.
По данным на 17 апреля общее число инфицированных COVID-19 на Украине составляет 4 662, умерли 125 человек, а выздоровели – 245 пациентов. В Житомирской области 177 зараженных и пять человек скончались.
В стране продлен карантин до 24 апреля.
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