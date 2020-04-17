Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Власти Украины отказались блокировать город по требованию врачей

Власти Украины отказались блокировать город по требованию врачей
Фото: AP/TASS
В руководстве Житомира опасаются дефицита продуктов

Главный санитарный врач Житомирской области Зиновий Парамонов выпустил постановление, которое предусматривает остановку в центральном городе региона движения любого транспорта и прекращения деятельности всех заведений с 17 по 27 апреля.

Однако мэр Житомира Сергей Сухомлин отказался выполнить это предписание. Об этом пишет местное издание "Житомир.INFO".

Отмечается, что Парамонов счел необходимым закрыть город на въезд и выезд на десять дней, полностью заблокировать движение общественного и частного транспорта в границах населенного пункта, закрыть все предприятия и учреждения, включая продуктовые магазины.

Градоначальник поблагодарил главного санитара, но выполнять его предписание отказался. По его словам, такие указания имеет право давать лишь правительство страны. Он напомнил, что в Житомире проживают около 270 тыс. человек и обеспечить такое количество населения продуктами в условиях неработающих магазинов не представлятся возможным.

"Я думаю, что в городе у нас все будет нормально. Мы благодарим за эти рекомендации, но пока не видим необходимости их принимать", – цитирует издание мэра.

По данным на 17 апреля общее число инфицированных COVID-19 на Украине составляет 4 662, умерли 125 человек, а выздоровели – 245 пациентов. В Житомирской области 177 зараженных и пять человек скончались.

В стране продлен карантин до 24 апреля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами

В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей