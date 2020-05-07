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Больше 50 смертей за сутки: жертв коронавируса в Москве стало больше

Инфекцию подхватили еще 11 тысяч россиян

В Москве умер еще 51 пациент с COVID-19.

Об этом сообщает оперштаб. Всего жертвами инфекции стали 956 москвичей. За все время пандемии в России скончались 1625 человек.

За последние сутки в России выявили 11231 новых случае заражения коронавирусом, причем 842 из них – в Московской области, пишет "Подмосковье сегодня".

Чтобы остановить распространение COVID-19, в Москве с 12 мая вводят масочный режим. Теперь жителей столицы будут штрафовать за появление в общественном месте без средств защиты, напоминает "Пятый канал".

Карина СИРАЗОВА

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