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Не надо напрягаться: как настроиться на работу после карантина

На работу лучше добираться пешком

После долгого и вынужденного отдыха возвращаться к работе нужно обдуманно. Специалисты не советуют сразу нагружать себя на 100%.

Как отметил психиатр областного Министерства здравоохранения Евгений Старинский, перед первым днем выхода на работу нужно хорошенько отдохнуть и выспаться. Не стоит перенапрягаться и пытаться успеть сделать все, что было не доступно на карантине. Также эксперт рекомендовал избегать городской транспорт и ходить на работу пешком, сообщается на сайте областного Минздрава.

При этом слишком резкая смена вынужденного безделья на упорный труд может вызвать тревожное состояние и даже привести к депрессии и бессоннице, отмечает "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как защитить иммунитет во время пандемии.

Ольга ФЕДОРОВА

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