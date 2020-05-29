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После долгого и вынужденного отдыха возвращаться к работе нужно обдуманно. Специалисты не советуют сразу нагружать себя на 100%.
Как отметил психиатр областного Министерства здравоохранения Евгений Старинский, перед первым днем выхода на работу нужно хорошенько отдохнуть и выспаться. Не стоит перенапрягаться и пытаться успеть сделать все, что было не доступно на карантине. Также эксперт рекомендовал избегать городской транспорт и ходить на работу пешком, сообщается на сайте областного Минздрава.
При этом слишком резкая смена вынужденного безделья на упорный труд может вызвать тревожное состояние и даже привести к депрессии и бессоннице, отмечает "Подмосковье сегодня".
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