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"Глупо или странно": Билл Гейтс ответил на обвинения в желании чипировать людей

"Глупо или странно": Билл Гейтс ответил на обвинения в желании чипировать людей
Билл Гейтс. Фото: Ralf Mueller/imago stock&people/www.globallookpress.com
Миллиардер опасается, что из-за страха люди не захотят проходить вакцинацию от COVID-19

Руководитель компании Microsoft, один из самых богатых людей мира Билл Гейтс отреагировал на обвинения в общественности в том, что он постарается начать чипировать людей, используя для этого прививку от коронавируса. Комментарий миллиардера опубликовало издание Business Insider.

Билл Гейтс окрестил такую идею сумасшедшей. Он отметил, что никогда не занимался микрочипами. 

"Это так глупо или странно", – добавил олигарх. 

Он уточнил, что страх перед чипированием может сильно навредить людям, ведь они не захотят вакцинироваться от COVID-19, считая это какой-то аферой. 

Билл Гейтс отметил, что не понимает, откуда вообще возникла теория о создании микрочипов и почему она ассоциируется именно с ним. Миллиардер на самом деле занимается тем, что спонсирует создание лекарства от коронавируса, выделяю средства фармакологическим компаниям, пишет URA.RU

Полина ЛЕДОВСКИХ

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