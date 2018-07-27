Умер писатель Виталий Шенталинский

Немало лет своей жизни он посвятил освещению репрессий в СССР

В возрасте 78 лет ушел из жизни русский журналист и писатель Виталий Шенталинский. Об этом сообщили в правозащитной организации "Мемориал", с которой Шенталинский сотрудничал около 30 лет.

В организации напомнили о том, что Шенталинский в годы перестройки занимался поиском и публикацией произведений репрессированных авторов, будучи главой Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей, которую сам и собрал.

"Его заслуги перед российской культурой невозможно переоценить… Его книги, переведенные на многие языки, будут продолжать его дело – напоминая о преступлениях против культуры, о погибших писателях, возвращая утраченное", – говорится в сообщении.

Именно Шенталинский первым открыл литературные архивы КГБ и предоставил советским гражданам возможность ознакомится с досье о жизни и творчестве таких писателей и поэтов, как Бабель, Булгаков, Горький, Мандельштам, Бердяев, Платонов, Цветаева, Шолохов, Ахматова и Пастернак.

В "Мемориале" выразили соболезнования в связи со смертью Шенталинского.