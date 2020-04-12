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Умер известный деятель киноиндустрии

Умер известный деятель киноиндустрии
Фото: pixabay.com
Николаю Бородачеву было 72 года

Организатор кинопроизводства, бывший глава Госфильмфонда скончался после продолжительной болезни. 

Николая Бородачева не стало в возрасте 72 лет. Похоронен деятель киноиндустрии будет у себя на родине, в Мордовии. Об это информирует пресс-служба правительства республики. 

На Сайте союза кинематографистов сообщается, что Николай Бородачев родился в 1948 году. Свою трудовую деятельность он начал в 17 лет. Работал помощником киномеханика. Генеральным директором Госфильмфонда РФ он стал в 2001 году. С марта 2018 по март 2020 был первым заместителем председателя Союза кинематографистов РФ. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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