Николаю Бородачеву было 72 года

Организатор кинопроизводства, бывший глава Госфильмфонда скончался после продолжительной болезни.

Николая Бородачева не стало в возрасте 72 лет. Похоронен деятель киноиндустрии будет у себя на родине, в Мордовии. Об это информирует пресс-служба правительства республики.

На Сайте союза кинематографистов сообщается, что Николай Бородачев родился в 1948 году. Свою трудовую деятельность он начал в 17 лет. Работал помощником киномеханика. Генеральным директором Госфильмфонда РФ он стал в 2001 году. С марта 2018 по март 2020 был первым заместителем председателя Союза кинематографистов РФ.