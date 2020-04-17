Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Умерла звезда фильма "Рэмбо"

Умерла звезда фильма "Рэмбо"
Фото: pixabay.com
Брайану Деннехи был 81 год

Звезда любимого многими фильма "Рэмбо. Первая кровь" скончался по естественным причинам. О том, что Брайана Деннехи не стало, сообщила его дочь на своей странице в "Твиттер". 

Актер скончался в штате Коннектикут. Его смерть была вызвана естественными причинами и никак не связана с кронавирусом. 

"МИР 24" пишет, что родился артист в 1938 году. Он сыграл в фильмах более 200 ролей. Но запомнился всем по роли злодея в гениальной картине с Сильвестром Сталлоне в главной роли. 

Деннехи за свою карьеру успел завоевать "Золотой глобус", "Эмми" и премию Гильдии киноактеров США. 





Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами

В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей