Брайану Деннехи был 81 год

Звезда любимого многими фильма "Рэмбо. Первая кровь" скончался по естественным причинам. О том, что Брайана Деннехи не стало, сообщила его дочь на своей странице в "Твиттер".

Актер скончался в штате Коннектикут. Его смерть была вызвана естественными причинами и никак не связана с кронавирусом.

"МИР 24" пишет, что родился артист в 1938 году. Он сыграл в фильмах более 200 ролей. Но запомнился всем по роли злодея в гениальной картине с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Деннехи за свою карьеру успел завоевать "Золотой глобус", "Эмми" и премию Гильдии киноактеров США.















