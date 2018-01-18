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Россия наложила вечное табу на ГМО

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Глава Минсельхоза высказался по животрепещущему вопросу

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев объявил, что Россия не производит и не будет производить генно-модифицированную продукцию.

"У нас президент уже давно высказался по этому вопросу: у нас нет ГМО, и мы никогда не будем заниматься псевдо-производством продукции и на самом деле это не очень полезно для здоровья", - приводит РИА "Новости" слова Ткачева.

Он добавил, что ГМО широко распространены в сельском хозяйстве Китая и США, так как эта продукция помогает получать большие урожаи и, соответственно, высокую прибыль.

В 2016 г. президент подписал закон, вводящий запрет на выращивание в России ГМО-растений и животных, исключая научные цели. Запрещается также ввоз в страну генно-модифицированных организмов и продукции.

Светлана БОГДАНОВА
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