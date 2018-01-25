Бизнес перейдет на онлайн-кассы

С 2018 года представители малого бизнеса будут обязаны перейти на онлайн-кассы и передавать данные по всем операциям в налоговую службу в онлайн-режиме

Многие уже приобрели необходимую контрольно-кассовую технику (ККТ), некоторые оставят эти вопросы на последний момент.

По оценке "Опоры России", предпринимателям в этом году будет необходимо около 2 млн фискальных накопителей. Подстраиваясь под ожидаемый всплеск спроса за последние месяцы на рынок вышло много новых производителей фискальных накопителей, необходимых для передачи данных с онлайн-касс. За последние полгода было объявлено о регистрации накопителей, доступных для предпринимателей от НТЦ "Измеритель", ООО "Инвента" и ООО "Прагматик".

Благодаря этому по данным издания Газета.ру стоимость на эти устройства существенно снизилась и сейчас составляет 6 тысяч, против 8-ми в середине прошлого года, а на рынке уже заметен переизбыток предложения. На рынке появилось несколько крупных игроков и все производители с уверенностью заявляют о готовности поставить столько устройств, сколько будет нужно покупателям. Для реализации своей продукции производители уже применяют различные маркетинговые приемы, например, предлагают бесплатные услуги оператора данных или предоставляют существенные скидки при покупке большого количества касс.

1 января 2018 года вступил в силу закон о введении налоговых вычетов на приобретение новой ККТ, обеспечивающей передачу данных в налоговые органы через оператора фискальных данных индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы, деятельность которых ранее не требовала применения ККТ. Теперь индивидуальные предприниматели в 2018-2019 годах могут уменьшить сумму налога по единому налогу на вмененный доход и по патентной системе налогообложения на сумму расходов по приобретению ККТ, но не более 18 тыс. руб. на единицу ККТ.

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону "О применении контрольно-кассовой техники" 3 июля 2016 года. За неприменение с июля 2017 года онлайн-ККТ предусмотрены штрафы в размере 25-50% от суммы, прошедшей мимо кассы, но не менее 10 тыс. руб. для должностных лиц и 75-100% от такой суммы, но не менее 30 тыс. руб.— для юридических лиц. Во втором квартале 2018 года начнут массово подключаться пользователи второго этапа реформы ККТ. Количество касс, которые будут обслуживаться в ОФД, к 1 июля 2018 года вырастет до 3,2 млн единиц, ожидает основатель и генеральный директор компании "Эвотор" Андрей Романенко. По его оценке, к 2019 году, когда на онлайн-кассы перейдут все обязанные предприниматели, объем рынка передачи данных составит 9 млрд руб.