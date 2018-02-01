У россиян отнимут деньги

За снятие средств из разорившихся банков придется ответить в суде

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) массово подает иски к вкладчикам банков, у которых отозвали лицензию, за то, что люди забирали из кредитных организаций свои кровные. Агентство пытается оспорить все сделки, совершенные в последний месяц перед банкротством.



В рамках банкротства Военно-промышленного банка АСВ подало более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок банка, из них около 50 требований заявлено к вкладчикам-физлицам, передает "КоммерсантЪ". Еще 400 исков поданы к вкладчикам "Татфондбанка". Как правило, суд встает на сторону истца, при этом на его решения не влияют мотивы снятия средств. То есть никого не интересуют доказательства недобросовестности граждан.

Один из вкладчиков, возражая против иска АСВ, настаивал, что оспариваемая сделка по снятию средств совершалась в процессе обычной хозяйственной деятельности банка, не превышала 1% стоимости его активов и не отличалась от ранее совершенных сделок. Ответчик подчеркнул, что не знал о неплатежеспособности банка, снимал средства для погашения ипотеки на единственное жилье.

Но суд удовлетворил иск АСВ, сославшись на наличие у банка картотеки неисполненных платежей. Это означает, что одним клиентам банк деньги выдал, а другим - нет. Аналогичные мотивы содержатся и в других решениях суда.

В АСВ говорят, что число разорившихся банков возросло (среди них есть и крупные), а потому и количество исков увеличилось. Агентство также указывает, что недействительными признаются не все операции, совершенные за последний месяц перед банкротством, а лишь те, что "выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности". То есть когда имеется подозрение, что клиент выводит средства из банка в то время, когда другие вкладчики не могут получить свои средства.

Раньше такие иски подавались очень редко, только при очень крупных суммах или снятии вкладов через безналичный перевод. Теперь же решили привлечь к суду и тех вкладчиков, кто получил деньги наличными через кассу. Закон не мешает банку выдавать деньги в кассе даже при наличии картотеки неисполненных платежей. Но, как показывает практика, наличка в кассе имеет свойство быстро заканчиваться, а потому есть вероятность сговора между банком и клиентом: администрация могла предупредить "нужного" человека, чтобы он пришел и забрал свой вклад, пока банк не закрылся.

Если суд признает сделку недействительной, гражданин должен вернуть снятые деньги банку. При этом он автоматически вновь становится вкладчиком и может рассчитывать на возврат средств от АСВ в размере до 1,4 млн рублей. Если на счетах было больше средств, клиента ставят в реестр кредиторов, но возврат остатка ему не гарантирован. Если же денег для возврата у вкладчика нет, пристав распродает его имущество для погашения взысканной суммы. В отсутствие имущества гражданин может быть обанкрочен, говорят юристы.

Эксперты отмечают, что такой подход приводит к росту социального напряжения и увеличению судебных издержек самого АСВ. Суды не принимают во внимание, что вкладчик зачастую не знал и не мог знать о плохом финансовом состоянии банка, что, конечно, не может не вызывать возмущение. Специалисты в области права отмечают, что такая практика "ведет к дестабилизации гражданского оборота, неоправданному отрицанию всей обычной деятельности банка, нарушению баланса имущественных интересов сторон".

Сами банки также выступают против подобных действий со стороны АСВ. "Подобные действия подрывают доверие физлиц к банковской системе в целом, поскольку добросовестные граждане, опасаясь подобных споров, побоятся хранить средства во вкладах. И потому ассоциация обратится в Верховный суд с просьбой выработать позицию по данному вопросу", - заявил глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.