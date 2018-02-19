Депутаты Госдумы обсудят развитие цифровой экономики
Развитие цифровой экономики – главная тема парламентских слушаний, которые пройдут 20 февраля по инициативе спикера нижней палаты Вячеслава Володина. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. Депутаты совместно с членами Совфеда, руководителями профильных министерств и ведущими экспертами в сфере цифровых технологий обсудят вопросы электронного взаимодействия бизнеса и государства, технологии идентификации, кибербезопасность и антимонопольное регулирование.
В зоне пристального внимания – совершенствование законодательства в данной сфере.
В частности, на слушаниях парламентарии уточнят понятие "профессиональная тайна" и закрепят порядок раскрытия данных об используемом оборудовании. Кроме того, на повестке дня – оптимизация процедуры вывода на рынок программных решений для медицинской отрасли, в большей степени это касается мобильных приложений.
Впрочем, по словам председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева, главной темой станет кибервалюта. Он отметил, что любая связь с ней – абсолютно спекулятивная история и подтверждение теории лишних денег. "Но то, что монополия государства на выпуск своих платежных валют нарушена, признать надо. Крупные корпорации имеют свои кибервалюты. Россия не должна оставаться в стороне, поскольку такое платежное средство поможет нам преодолеть негативные моменты, связанные с санкциями. Это и прямое инвестирование, и создание альтернативных систем платежей, и иной уровень взаимодействия с клиентом", – подытожил Жигарев, добавив, что еще одной центральной темой слушаний станет развитие робототехники. Он предложил создать в России соответствующее Федеральное агентство. В пример привел США, страны ЕС, Южную Корею и Японию с Китаем, где подобные структуры уже работают. Впрочем, как отметил депутат, и у нас лед тронулся. Сейчас разрабатываются законопроекты о майнинге, искусственном интеллекте, робототехнике и тестовых зонах. Возможно, их внесут в Госдуму на весенней сессии.
Добавим, предстоящие парламентские слушания станут итогом первого года работы Совета по цифровой экономике, созданного при спикере палаты Вячеславе Володине. Ранее он назвал вопросы законодательного обеспечения цифровой экономики приоритетными. "В данной сфере важно добиться создания условий для реализации идей и проектов, чтобы мы могли производить и, со своей стороны, экспортировать высокотехнологичную продукцию, технологии в сфере IT", – заявил Володин. Политик отметил, что грядет эра электронного документооборота, где личные дела и трудовые книжки будут виртуальными.
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