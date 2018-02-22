ЦБ ищет способы забрать деньги у населения

По инициативе Центробанка в кредитных организациях могут появиться так называемые «безотзывные вклады»

Похоже, в стране запускается очередная волна отъёма денег у населения. По инициативе ЦБ в кредитных организациях могут появиться так называемые "безотзывные вклады". Не исключено, что это ещё больше усилит панику на финансовом рынке. Эксперты уже в открытую советуют гражданам не связываться с отечественной банковской системой.

Этой весной в Госдуму будет внесён законопроект, предусматривающий внедрение в России безотзывных вкладов, когда владелец депозита не сможет забрать свои деньги из банка до окончания договора. Ранее АСВ организовало масштабную подачу исков к гражданам, успевшим закрыть свои вклады до того, как их банк был лишён лицензии. Данную практику адвокат Александр Трещев назвал "откровенным, бессовестным нарушением права граждан на распоряжение собственностью".

По мнению экспертов, инициатор законопроекта ЦБ ещё сильнее подрывает доверие население к отечественным кредитным учреждениям, и без того небольшое. Парадокс же в том, что сам регулятор и должен нести ответственность за бьющийся в лихорадке финансовый сектор.

"То, что сегодня делают люди, когда кладут деньги на счета, – опасная игра, потому что балансы коммерческих банков таковы, что в любой момент практически у каждого коммерческого банка, включая Сбербанк, лицензию можно отобрать", – комментирует профессор МГИМО, экономист Валентин Катасонов.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев рекомендует гражданам быть предельно бдительными при открытии депозитов. "Единственный способ на 100% сохранить ваши деньги в банках – это не доверять ни одному банку больше 1 млн. 400 тысяч на момент изъятия. Это единственный способ наверняка сохранить свои деньги. Потому что если у вас больше 1 млн. 400 тыс., и у банка вдруг отзывают лицензию, вы станете так называемым "превышенцем"", – говорит Медведев.

По некоторым подсчётам, за последние четыре года, когда пост главы ЦБ занимает Эльвира Набиуллина, превышенцами стали более полутора миллионов человек. Масштаб бедствия такой, что пострадавшие люди начали объединяться.

Прежде стихийные одиночные пикеты против произвола ЦБ в настоящий момент уже оформились в организованное движение пострадавших владельцев депозитов. В середине февраля активисты организовали сбор подписей под обращение к президенту РФ Владимир Путина с просьбой разобраться с действиями ЦБ. "Инициаторы атаки на имущество людей должны понести ответственность в соответствии с законодательством", – считает глава Союза вкладчиков, "превышенец" уничтоженного ЦБ банка "Югра" Николай Николаев.

Не исключено, глава государства уже услышал возмущённую общественность. Около недели назад Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, призвал "повысить уровень координации правоохранительными и контрольно-надзорными органами, которые выявляют нарушение законодательства в банковской сфере в кредитных учреждениях". "Прошу решительно бороться с отмыванием преступных доходов и вместе с тем надежно защищать права вкладчиков и заемщиков", – сказал президент.

Ну а пока население спасает свои кровные как может. Только за январь граждане сняли со своих счетов 453 млрд. рублей. По оценке экспертов, каждый пятый из нас хранит сбережения дома, не доверяя ни банкам, ним, тем более, Банку России. возможно, только так и можно спасти деньги от новой волны их отъёма.