Астана становится финансовым центром

Всего два с половиной десятилетия назад Целиноград, 300-тысячный город хлеборобов в степях Северного Казахстана, был типичным продуктом советской архитектуры и быта

Буквально на наших глазах он, подобно Галатее, превратился в красавицу Астану – современный, комфортный, радующий глаз мегаполис-миллионник. Сегодня Астана не просто столица суверенного Казахстана, центр его государственной, финансовой, общественной и культурной жизни. Это еще и город-лидер в инновационном развитии страны, площадка для обкатки идей и технологий XXI века.

В середине января 2018 года объявлено об официальном запуске Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и начале регистрации компаний, желающих принять участие в этом грандиозном проекте. Его реализация поставит Астану в ряд таких признанных мировых финансовых центров, как Лондон, Нью-Йорк, Франкфурт, Сингапур, Гонконг, Дубай, и станет одним из локомотивов структурных реформ в этой центрально-азиатской стране.

Четкий план реформирования всех сторон жизни Казахстана – экономики, политической системы, сознания – в духе четвертой промышленной революции был недавно представлен президентом Нурсултаном Назарбаевым в его послании к народу 10 января 2018 года.

Главный смысл реформ состоит в создании инновационной экономики, отвечающей вызовам времени, которая позволит Казахстану занять достойное место в числе стран-лидеров современного мира.

Должное место в этом плане модернизации отведено астанинскому финансовому центру: он призван решать задачи улучшения инвестиционного климата и развития фондового рынка, без чего невозможна интеграция национальной экономики в мировую систему разделения труда. "Используя лучший международный опыт, – говорится в послании, – он (МФЦА) должен стать региональным хабом, применяющим английское право и современные финансовые технологии".

Надо отметить, что Казахстан уже добился значительных успехов в деле создания благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. По рейтингу оценки бизнес-регулирования "Doing Business" Всемирного банка показатель Казахстана (75,44) выше среднего для региона Европы и Центральной Азии (71, 33). Такую же картину показывает индекс экономической свободы, вычисляемый по результатам ежегодных исследований фонда The Heritage, который учитывает показатели свободы торговли, инвестиционной привлекательности, уровень коррупции и вмешательства государства в экономику. Казахстан занимает здесь 41 место среди 180 стран (для сравнения – Россия оказалась на 107 месте). Эти цифры внушают властям Казахстана уверенность, что в Астану придут крупные инвесторы и лидеры мирового финансового рынка.

Ради этого в МФЦА созданы особые правовой, налоговый, валютный и визовый режимы. Для того, чтобы легитимизировать правовую обособленность центра, Казахстану потребовалось внести изменения в Конституцию страны. Сегодня на территории, занимаемой МФЦА, действует правовой анклав, в котором правосудие будет осуществляться на принципах английского общего права. Так работает большинство мировых финансовых центров.

Нормами и прецедентами коммерческого права Англии и Уэльса будет руководствоваться арбитражный суд МФЦА, независимый от судебной системы Республики Казахстан. Определен уже и состав суда: в него вошли девять авторитетных английских судей, среди которых бывший министр юстиции Великобритании Эдвард Фолкс и еще целый ряд юристов, которых смело можно назвать мэтрами англосаксонского права.

Председателем суда стал лорд Гарри Кеннет Вульф, известный в Великобритании не только как реформатор гражданского судопроизводства, но и как судья, возглавлявший многие громкие государственные расследования. Именно он был главным консультантом проекта создания суда МФЦА. 6 декабря 2017 г. президент Казахстана Н.Назарбаев принял присягу судей и председателя суда МФЦА. Они поклялись "честно и на совесть служить Республике Казахстан" и "вершить правосудие ко всем людям согласно Конституции Республики Казахстан и действующему праву МФЦА".

Английские судьи будут разрешать коммерческие споры в случаях, если их участники согласны передать их на рассмотрение арбитража МФЦА. Кайрат Калимбетов, управляющий МФЦА, уверен, что крупные иностранные инвесторы, действующие в Казахстане, давно ждут создания такого судебного центра. "Все они говорят: если будет такой центр, мы не будем больше никуда обращаться – ни в Лондон, ни в Стокгольм, а мы будем решать споры здесь, на месте".

Английский язык станет единственным языком делопроизводства на территории МФЦА. Его органы, участники и работники освобождаются от ряда налоговых выплат на 50 лет. Устанавливается также особый визовой режим для сотрудников центра и членов их семей.

Что же представляет собой новый финансовый центр в Астане? Он располагается на территории, выделенной для проведения международной выставки EXPO-2017. Павильоны и сооружения, оставшиеся здесь после закрытия выставки, будут теперь использоваться для размещения компаний и структур МФЦА.

Помимо суда, здесь будет действовать высокотехнологичная биржа (AIX). Она создается в сотрудничестве с такими китами мирового фондового рынка как нью-йоркская NASDAQ и Шанхайская биржа. Выбор партнеров для AIX не случаен, он говорит об открытости Астаны как Востоку, так и Западу. "Для нас важно, – отмечает Кайрат Калимбетов, – привлечь инвестиции китайских рынков, из Азии. Шанхай – это хороший сигнал для всех азиатских игроков. NASDAQ – хороший сигнал для игроков Северной Америки и Европейского континента".

В МФЦА привлекаются ведущие мировые компании по управлению активами. Тем самым будет создана инфраструктура, обязательная для функционирования финансового центра мирового уровня, привлечения стратегических инвесторов и оказания всего спектра финансовых услуг, включая Private Banking.

Для управления этим хозяйством создается собственный регулятор, независимый от Центрального банка Казахстана: комитет по регулированию финансовых услуг (AFSA). Председателем его совета директоров на днях назначена деловой посол Великобритании Барбара Джадж, признанный эксперт в области корпоративного управления.

Только финансовыми услугами деятельность МЦФА не ограничится. На его терри-тории разместятся также научно-технические и образовательные центры, бизнес-инкубаторы, технопарки, площадки для стартапов, а в павильоне Казахстана на EXPO-2017 разместится постоянно действующая выставка.

Успешная реализация проекта МФЦА выведет международное сотрудничество Ка-захстана на качественно новый уровень. На чем же основана уверенность казахстанских властей в его успехе? В том числе и на той ключевой роли, которую Казахстан играет сегодня в крупных международных проектах, какими являются "Новый шелковый путь" и Евроазиатская интеграция.

По мере реализации китайской стратегии "Один пояс – один путь" Казахстан становится крупным деловым транзитным хабом, имеющим транспортно-логистическую, финансовую, инновационно-технологическую и туристическую составляющую. Уже в ближайшее время стоит ожидать значительного увеличения грузопотоков из Китая в Европу и обратно через Казахстан. Это неизбежно приведет к активизации и финансовых потоков, транзиту технологий, людей и идей.

Астана становится центром притяжения не только для стран Центральной Азии и Закавказья, близких Казахстану в культурном и историческом отношении, но и для исламских стран Востока. Не случайно "исламский банкинг" выделен в качестве одного из приоритетных направлений деятельности МФЦА.

Привлекательным может стать МФЦА и для российских регионов. "До нас, – говорит Кайрат Келимбетов, – много ближе, чем до Москвы, к примеру, бизнесу из Новосибирска, Томска, Владивостока, Омска. И мы – один из центров притяжения, и надеемся сделать его направленным не на казахстанские нужды, а в целом на региональные нужды". Ориентация на малый и средний бизнес, которому трудно пробиться на Московскую биржу, может стать той нишей, которую Казахстан способен предложить российским предпринимателем.

Насколько МФЦА окажется востребованным для деловых кругов ближнего и дальнего зарубежья, покажет время. Но очевидно, что финансовый центр Астаны уже сейчас становится полигоном для реформ, идущих в Казахстане.