Тиллерсон посекретничал с прибалтами
Встреча министров четырех стран проходила в Вашингтоне. Об этом рассказала представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.
Стороны "договорились углубить сотрудничество, чтобы противостоять российской кампании по дезинформации и злонамеренной киберактивности", отметила она. А также обдумали "стратегии противостояния угрозе, которую представляет собой Россия для безопасности Европы, а также неуважению России к суверенитету и территориальной целостности соседей", добавила чиновница.
Кроме того, главы МИД США, Латвии Литвы и Эстонии обсудили подготовку к Балтийскому саммиту в апреле, в котором примет участие американский президент Дональд Трамп.
А вот Москва никак не может согласовать с Вашингтоном встречу глав МИД России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Россия направила запрос об этом еще 2 марта, но ответа так и не последовало, сообщили в посольстве РФ в Америке. При этом официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт вчера заявила, что "никакого приглашения или звонка" они не получали.
Ранее председатель комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Эд Ройс заверил, что Америка и в дальнейшем будет поддерживать прибалтийские республики в противодействии попыткам России вмешиваться в их дела. "Наши отношения с государствами Балтии прочные и продолжительные, укрепленные в годы советской оккупации, когда США отказались признать их включение в СССР", – напомнил он.
Россия не раз опровергала обвинения в попытках вмешательства в дела других стран. США вторгаются в чужие политические процессы по всему миру и при этом обижаются на нашу страну, которая якобы повлияла на их выборы, отметил президент РФ Владимир Путин. Однако такое вмешательство для Москвы, по его словам, не имеет никакого смысла.
У России и США приумножаются вопросы, которые нужно решать, поэтому встреча между Лавровым и Тиллерсоном необходима. сказал два дня назад замглавы МИД РФ Сергей Рябков, напоминает телеканал "360". Сначала российская сторона предлагала провести совместные переговоры в Эфиопии. Министр иностранных дел России в настоящий момент находится в турне по ряду стран Африки.
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