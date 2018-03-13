Росатом признан лучшим работодателем среди госкомпаний
Росатом занял первую строчку в рейтинге лучших работодателей России среди госкомпаний по итогам 2017 года. Авторитетный рейтинг уже в восьмой раз составлял портал HeadНunter, причем его результаты были проверены международными консультантами компании PricewaterhouseCoopers (PwC).
Эксперты оценивали привлекательность более 1 тыс. российских компаний в качестве работодателей с трех позиций. Свое мнение высказывали соискатели – их голоса составили 40% итогового "веса" компаний. Работающих сотрудников просили оценить уровень вовлеченности (вес 40%) и эффективность службы управления персоналом (вес 20%). Причем в компаниях со штатом от 100 до 500 человек опрашивались не менее 40% сотрудников, а в более крупных – не менее 30%.
Как отметила эксперт рейтинга работодателей России портала HeadHunter Нина Осовицкая, Росатом показал прекрасные результаты.
"В рейтинге HeadHunter Росатом принимает участие с 2012 года. За 5 лет участия Госкорпорация поднялась на 30 позиций – с 32 на 2 место, став лучшей госкорпорацией для работы в стране. Это самый большой рост за всю историю рейтинга среди работодателей-участников по суммарному индексу," – указала Осовицкая, сообщив, что итоговый индекс Росатома составил 138 против 125 в прошлом году. Более того, нынешний индекс Росатома даже превысил индекс прошлогоднего победителя рейтинга.
"Быть лидером, поднявшись так быстро, и стабильно удерживаться в топе лучших работодателей России на протяжении трех лет, когда с каждым годом конкуренция среди участников рейтинга стремительно растет, одновременно и почетно, и непросто. А приближение на одну позицию к вершине рейтинга – еще ценнее", – прокомментировала оценку компании директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева. По ее мнению, амбициозные, масштабные и инновационные задачи, которые сегодня стоят перед госкорпорацией, являются "залогом для дальнейшего успешного движения атомной отрасли вперед".
Отметим, что по итогам 2017 г. в общем рейтинге HeadHunter первое место занял "Сибур", второе – Росатом, "бронза" досталась американской компании NVIDIA. С полной таблицей результатов рейтинга топ-100 можно ознакомиться на сайте "РБК".
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