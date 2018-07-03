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Рыбаки предупредили Путина о кризисе в отрасли

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergei Zaitsev
В открытом письме президенту рыбопромышленники РФ настаивают, что базовые принципы отраслевого законодательства необходимо менять только после согласования с ними

Рыбной отрасли России грозит серьезный экономический кризис. Она и так уже на грани инвестиционного провала, а нововведения, которые обсуждаются на правительственном уровне, могут и вовсе уничтожить российские рыболовецкие хозяйства. Об этом говорится в открытом письме, которое рыбопромышленники страны адресовали президенту Владимиру Путину.

По их мнению, закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" от 2016 г. в полной мере реализовал президентское поручение о модернизации отрасли и повышения ее экономической и налоговой отдачи. Предшествующее принятию закона заседание Госсовета в 2015 г. готовилось и проходило при непосредственном участии рыбацких объединений. Поэтому решения, хоть и непростые, были взвешенными, реализуемыми и были в итоге полностью поддержаны отраслью.

Но не прошло и двух лет, как их задумали изменить, говорится в письме, опубликованном в "МК". По данным представителей рыбопромышленников, 21-22 июня в правительстве состоялось обсуждение предложений, которые меняют порядок доступа рыбаков к производственным биоресурсам.

Известен и автор инициативы – это ООО "Русская рыбопромышленная компания". Именно там предложили изменить установленный законом "О рыболовстве" принцип наделения предприятий квотами. По данному вопросу уже высказались специалисты  Экспертного института социальных исследований и Института мировой экономики и международных отношений, губернаторы приморских регионов и сами рыбаки. Сейчас инициаторы изменений базовых принципов законодательства по рыболовству действуют исподтишка.

По мнению авторов письма, это объясняется тем, что в обосновании своей законодательной инициативы они приводят искаженные данные. В частности, указывают, что налоговая отдача рыбной отрасли составила всего 21 млрд рублей, тогда как по официальным данным Минфина она в два раза больше – 42 млрд рублей. Утаиваются сведения о контрактах на строительство рыбопромысловых судов, в том числе суда для промысла крабов, общей стоимостью свыше 75 млрд рублей, хотя эта информация подтверждается данными Минпромторгома. И, естественно, что инициаторы не упоминают о том, что предложенные ими перемены приведут к закрытию десятков предприятий, поскольку потеряют доступ к производственным ресурсам. А ведь это – реальные люди, которые лишатся работы.

Остановится и реализация инвестиционных проектов, таких как строительство рыбоперерабатывающего комбината на острове Шикотан, строительство серии траулеров на Выборгской судоверфи, строительство судостроительной верфи в Приморском крае, строительство рыбопромысловых судов на калининградской верфи "Янтарь" и верфи "Пелла" в Ленинградской области, строительство крупной серии судов на Хабаровском и Амурском судостроительных заводах, предупреждают рыбопромышленники.

Более того, трудности с реализацией проектов уже начались. Несмотря на то, что изменения в отрасли обсуждаются в обстановке секретности, слухи просачиваются. Банки уже предпочитают повременить с предоставлением кредитов или повышают процент за использование заемных средств.  Таким образом отрасль оказалась зоной риска в глазах инвесторов и вместо прорыва в развитии может быть отброшена на десятилетия назад.

В связи с этим рыбопромышленники обращаются с просьбой к президенту страны не допустить изменений отраслевого законодательства, которые послужат интересам одной конкретной компании. Отрасль нуждается в стабильной работе предприятий в самых отдаленных уголках России, а этого можно добиться, если только правительство страны обеспечит незыблемость базовых принципов работы.

Письмо подписали:

председатель Центрального комитета Комитета Российского профсоюза работников рыбного хозяйства В.В. Круглов;

президент НО "ВАРПЭ" Г.С. Зверев; 

председатель правления НО "Союз рыбопромышленников Севера" В.Ю. Григорьев;

председатель НО Регионального Отраслевого объединения работодателей "Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки" С.В. Тимошенко;

президент НО "Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока" А.П. Дупляков;

исполнительный директор НО "Ассоциация краболовов Севера" Т.С. Соколова;

председатель правления НО "Союз рыболовецких колхозов России" А.А. Ануфриев;

председатель НО "Союз рыбопромышленников Карелии" И.В. Раковский;

президент НО "Ассоциация рыбо-промышленников Сахалинской области" М.Г. Козлов;

президент Межрегиональной Ассоциации "Ярусный промысел" В.Б. Бычков;

исполнительный директор НП "Ассоциация рыбопромышленников "Северо-Запад" Е.А. Иванова.

Вера СВЕТЛОВА
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