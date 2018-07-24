Энергоактивы Дагестана, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии конфискуют в пользу "Газпрома" и "Россетей"

Премьер-министра РФ Дмитрий Медведев предпринял радикальную попытку решения вопроса с неплатежами северокавказских республик за газ и электричество.

В понедельник, 23 июля, в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, премьер раскритиковал работу должностных лиц в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии в накоплении огромного долга за поставленные в республики энергоресурсы.

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По итогам заседания высшим должностным лицам республик рекомендовано "возглавить территориальные межведомственные рабочие группы по топливно-энергетическому комплексу соответствующих субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа".

Тем же самым "высшим должностным лицам" рекомендовано взять под личный контроль исполнение поручений в сфере топливно-энергетического комплекса, ранее данных Правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Согласно правительственному поручению, им следует обеспечить:

"погашение просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы перед дочерними и зависимыми обществами ПАО "Россети" и ПАО "Газпром", в том числе за счет передачи в собственность энергосетевых активов, стоимость которых (на основе независимой оценки рыночной стоимости энергосетевых активов) сопоставима с размером задолженности;

100-процентный уровень оплаты бюджетными организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущего потребления энергоресурсов в Северо-Кавказском федеральном округе;

проведение инвентаризации электрических и газораспределительных сетей, в том числе выявление бесхозяйных сетей и оформление прав собственности на них".

Помимо глав северокавказских республик, контроль за исполнением правительственного поручения возложен на глав "Газпрома" и "Россетей" – Алексея Миллера и Павла Ливинского.

Как сообщил в ходе своего визита в Карачаево-Черкесию заявил полномочный представитель президента РФ в округе Александр Матовников, субъекты Северо-Кавказского федерального округа накопили долгов за энергоносители на сумму, превышающую 120 млрд рублей. Из нее долг за электроэнергию на 1 мая составил 27,094 млрд руб., а за газ – более 95,902 млрд рублей.

Напомним, что правительство давно и безрезультатно пытается решить вопрос с северокавказскими республиками относительно задолженности за энергоресурсы. На сей раз в ход пущен главный аргумент – возможность изъятия за долги самих энергетических активов, находящихся в распоряжении республик. Очевидно, что к столь радикальным мерам приходится прибегать из-за не самой лучшей ситуации в экономике, в результате чего считать приходится каждую "копейку", на которую еще недавно можно было не обращать внимание.

Впрочем, удастся ли взыскать задолженность с северокавказских республик теперь, не известно. Во-первых, некоторые из них не спешат признавать ее наличие, утверждая, что во всем виноваты сами "Газпром" и "Россетти". "Мы все платим за свет, за газ, но деньги не доходят. Я прошу и представителей министерств Российской Федерации, и компаний, если вы не можете поставить нормально работу, заберите ваш свет и газ", – заявил некоторое время назад глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

А во-вторых, на сегодняшний день нет четкой уверенности в том, что реальная стоимость энергетических активов республик в состоянии покрыть образовавшуюся задолженность.

