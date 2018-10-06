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Просто исчезнет: России предсказали недалекое будущее

Стране вынесли убийственный приговор

В ближайшие десятилетия ряд нефтяных государств, в том числе и Россия, перестанут существовать. Правда, не на карте мира, а всего лишь на рынке нефти, что, впрочем, не отменяет фатальных последствий для РФ.

По мнению принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, после 2030 года добыча нефти в России и в Китае упадет практически до нуля.

"По нашим расчетам, исчезнут многие производители нефти… Через 19 лет производство в России с ее десятью миллионами баррелей сильно сократится или вовсе прекратится", – сказал принц агентству Bloomberg.

Однако же спрос на "черное золото" не пропадет, оно продолжит расти, правда очень медленно – на 1-1,5% в год.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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