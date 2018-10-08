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Объявлены нобелевские лауреаты по экономике

Размер премии в 2018 г. составляет 9 млн шведских крон (около $1,12 млн)

Нобелевскую премию по экономике присудили Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру. Жюри Шведской королевской академии наук в Стокгольме высоко оценило их вклад в исследования в области инноваций, климата и экономики. 

В прошлом году нобелевским лауреатом в сфере экономики стал американец Ричард Талер. Его наградили за анализ экономического поведения общества. 

Объявлением победителя-экономиста "Нобелевская неделя – 2018" завершилась. Ранее были названы лауреаты в области физики, медицины, химии и премии мира. Награда за достижения в литературе в этом году своего героя не нашла.

Вера СВЕТЛОВА
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