Финансовое положение "Югры" до ввода временной администрации было устойчивым

В Союзе вкладчиков России представили документы

Бумаги, раскрывающие истинное положение дел в банке до вмешательства регулятора, увидели свет. На самом деле финансовая картина "Югры" демонстрировала завидную устойчивость. До истины докопались активисты Союза вкладчиков России.

Накануне, 14 октября, на сайте объединения появились прямые доказательства платежеспособности организации. Содержание этих документов позволило авторам публикации назвать их "сенсационными".

К такому выводу вкладчики пришли после изучения любопытного материала под названием "Значения обязательных нормативов по данным официальной отчетности ПАО БАНК "Югра", принятой Банком России".

Для "переваривания" "начинки" документа не нужно экономического образования. Не надо быть и юристом, чтобы верно трактовать опубликованную бумагу, утверждают вкладчики. О финансовой устойчивости "Югры" свидетельствует краткое замечание "нет" в указанных чиновниками пунктах, что означает отсутствие каких-либо нарушений в кредитной организации.

Получается, "по состоянию на 5-10 июля 2017 г., принятой регулятором, кредитной организацией не допущено нарушения ни одного из обязательных нормативов", пришли к выводу в Союзе.

"Мы впервые публикуем официальный документ ЦБ, свидетельствующий о намеренных действиях регулятора в отношении "Югры". Еще раз подчеркну: это не компромат, не домыслы, а именно официальная бумага из Банка России", – заявил председатель объединения единомышленников Николай Николаев.

Независимо от того, была ли это чья-то ошибка, несчастный случай или вина отдельных лиц, полагают активисты, от данных действий пострадали десятки тысяч человек, которые, потеряв свои сбережения, остались без средств к существованию.

Николаев подчеркнул, что инициативная группа намерена идти до конца, чтобы вернуть свои деньги. "Закон предусматривает для этого множество способов: пикеты, митинги, обращения к властным структурам, правоохранителям и надзорным органам. Отступать не собирались и не собираемся, ЦБ мы в покое не оставим", – предупредил глава Союза.

К слову, опубликованным накануне документом жареные факты, приготовленные активистами организации, не заканчиваются. В скором времени, обещают они, увидит свет утвержденный регулятором "План участия ГК "АСВ" в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка "Югра". "Вы сможете убедиться, что этот "План по предупреждению банкротства" является отпиской", – убеждены пострадавшие вкладчики.

Ранее главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев говорил, что происходящее с "Югрой" указывает на то, что у регулятора не было веских оснований отзывать лицензию. Аналитик отмечал, что "доводы ЦБ об утрате капитала и недосоздании резервов" – вопрос дискуссионный.

"Большинство аргументов, которые приводит ЦБ по поводу отзыва лицензии, очень шатки и сомнительны", – рассуждал он год назад в интервью "Накануне.ру".

